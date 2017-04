'Kingsman: El círculo dorado' presenta su esperado tráiler: ¿la película de acción del año?

Si dejamos fuera la fantasía de los superhéroes, parece claro que 'Fast and Furious 8' será la película de acción más taquillera del año. ¿La mejor? Eso aún está por ver y aquí tenemos el esperado primer tráiler de una firme candidata a esa corona: 'Kingsman: El círculo dorado' ('Kingsman: The Golden Circle').

Por fin podemos echar un buen vistazo a esta secuela que vuelve a estar coescrita y dirigida por Mathew Vaughn. 20th Century Fox la estrenará a finales de septiembre pero las primeras imágenes oficiales no estuvieron disponibles hasta hace un par de semanas, parece que con esta película no vamos a sufrir el habitual bombardeo de material promocional que incluso revienta giros de la trama. Desde luego, con este tráiler no hace falta nada más, consigue vendernos otro gran entretenimiento:

Cuando su cuartel general es destruido y el mundo corre peligro, los agentes de Kingsman se embarcan en un viaje para descubrir a una organización de espionaje aliada en los Estados Unidos, Statesman, fundada al mismo tiempo que la británica. En una nueva aventura que pondrá a prueba la fortaleza y el ingenio de los agentes, estas dos secretas organizaciones de élite forman equipo para derrotar a un despiadado enemigo común y salvar el mundo, algo que se está convirtiendo en un hábito para Eggsy...

Taron Egerton vuelve a interpretar al héroe protagonista, una especie de versión más joven y gamberra de James Bond. Le acompañan en el reparto Colin Firth, Mark Strong, Julianne Moore, Halle Berry, Channing Tatum, Jeff Bridges, Sophie Cookson, Pedro Pascal, Michael Gambon, Vinnie Jones y Elton John, entre otros.

Recordemos que Matthew Vaughn debutó en el cine dirigiendo 'Crimen organizado' ('Layer Cake', 2004), la película que llevó a Daniel Craig a la saga 007. Posteriormente realizó 'Stardust' (2007), 'Kick-Ass' (2010), 'X-Men: Primera generación' ('X-Men: First Class', 2011) y 'Kingsman: Servicio Secreto' ('Kingsman: The Secret Service', 2014). Aclamado como uno de los cineastas más talentosos para el espectáculo y la acción, sonó mucho para 'Star Wars VII' y ahora se sabe que Warner le quiere para la siguiente película de Superman. De momento, trabaja en la post-producción de 'Kingsman 2'.