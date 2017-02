'Kong: La Isla Calavera', tráiler final, salvaje y divertido: ¡queremos verla ya!

Hoy es el día de la resaca de los Oscars pero la industria de Hollywood no se detiene y Warner ha optado por sorprendernos con el tráiler final de uno de sus estrenos más esperados: 'Kong: La Isla Calavera' ('Kong: Skull Island'). Recordemos que se trata de un reboot de la franquicia 'King Kong' y cuenta con Tom Hiddleston y Brie Larson como estelar pareja protagonista.

Es ya el tercer avance que lanza el estudio y de alguna manera se las han apañado para que todos sean magníficos: espectaculares y divertidos. El primero es quizá mi favorito porque jugaba más con el misterio, aquí ya lo enseñan prácticamente todo (el director ya dijo que estaba harto de las películas que esconden al monstruo). Mi consejo es no verlo entero. Lamentablemente, aún tenemos que esperar hasta el 10 de marzo para poder ver la película...

'Kong: La Isla Calavera' reimagina el origen del mítico Kong. La historia gira en torno a un diverso equipo de exploradores, reunido para aventurarse en el interior de una isla del Pacífico, tan bella como traicionera, que no aparece en los mapas. No saben que están invadiendo los dominios de un auténtico Dios...

Samuel L. Jackson, John Goodman, John C. Reilly, Toby Kebbell, Corey Hawkins, Jason Mitchell, Thomas Mann y Shea Whigham completan el estupendo reparto. El director del film, Jordan Vogt-Roberts, comentaba en su cuenta de Twitter el origen de este nuevo tráiler:

Fun fact: WB nailed this piece after I became obsessed with the trailer for THE HANDMAIDEN / wanted a trailer that was heavily rhythmic.