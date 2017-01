'La bella y la bestia', tráiler final, entre asombroso y ridículo

Faltan menos de dos meses para el estreno y aquí tenemos el tráiler final de 'La bella y la bestia' ('Beauty and the Beast'), emitido durante un episodio especial de 'The Bachelor' presentado por dos estrellas de la película, Luke Evans y Josh Gad. Parece que Disney quería dirigirse a un público más adulto con este avance y es que el objetivo es reventar las taquillas con este nuevo remake.

Probablemente lo conseguirá, se han gastado una fortuna y han reunido a un reparto muy llamativo, aunque a mí al menos la propuesta no me termina de cautivar. Este tráiler me deja la sensación de que los números musicales serán muy espectaculares, y es una buena historia, no hay duda, pero esa criatura recreada por CGI es demasiado ridícula como para poder concentrarme y conectar con la narración. ¿Soy el único al que le pasa esto?

Vídeo en español:

Vídeo en versión original con subtítulos:

Recordemos que Emma Watson y Dan Stevens interpretan a la pareja protagonista, mientras que Kevin Kline, Emma Thompson, Ian McKellen, Luke Evans, Josh Gad, Gugu Mbatha-Raw, Ewan McGregor y Stanley Tucci, entre otros, dan vida a los otros personajes principales.

Basada en la adaptación animada de 1991 (la primera en ser nominada al Oscar como mejor película), esta nueva versión de 'La bella y la bestia' dura 124 minutos, 40 más que la original. Ha sido dirigida por Bill Condon, responsable de las dos partes de 'La saga Crepúsculo: Amanecer' ('The Twilight Saga: Breaking Dawn', 2011-2012) o 'Mr. Holmes' (2015), por lo que puede ser una buena idea mantener las expectativas por los suelos y quizá así nos llevemos una agradable sorpresa.

'La bella y la bestia' estará en cartelera a partir del 17 de marzo.