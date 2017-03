'La guerra del planeta de los simios', épico nuevo tráiler de la tercera entrega de la saga

¡Está siendo una semana intensa de trailers! Después de los vistazos a 'Spider-Man: Homecoming', 'Ferdinand', 'Valerian' e 'It (Eso)', Fox ha presentado un nuevo tráiler de 'La guerra del planeta de los simios'. Ya habíamos visto un largo y efectivo teaser de esta secuela, y no hacía falta mostrar nada más, pero ya sabes, en Hollywood necesitan lanzar al menos dos trailers de sus superproducciones.

'La guerra del planeta de los simios' ('War For the Planet of the Apes', 2017) es la próxima entrega de la franquicia de aventuras y ciencia-ficción, reiniciada con 'El origen del planeta de los simios' ('Rise of the Planet of the Apes', 2011). Tras los hechos narrados en 'El amanecer del planeta de los simios' ('Dawn of the Planet of the Apes', 2014) parece que la historia de César llega a su momento cumbre con una nueva y espectacular batalla por el control de la Tierra...

En La Guerra por el Planeta de los Simios, el tercer capítulo de la aclamada franquicia de éxito de taquilla, César y sus simios se ven obligados a pelear en un conflicto mortal con un ejército de seres humanos conducido por un coronel despiadado. Después de que los simios sufren pérdidas inimaginables, César lucha con sus instintos más oscuros y comienza su propia búsqueda mítica para vengar a su especie. Como el viaje finalmente los pone cara a cara, César y el coronel se enfrentan en una batalla épica que determinará el destino de sus especies y el futuro del planeta.

Cabe destacar que al frente de la puesta en escena repite Matt Reeves, responsable de la segunda entrega y fichado recientemente por Warner para sustituir a Ben Affleck como director de 'The Batman'. En cuanto al reparto, Andy Serkis sigue interpretando al carismático líder de los simios, César, estando acompañado por Woody Harrelson, Steve Zahn, Judy Greer, Alessandro Juliani, Ty Olsson, Terry Notary y Max Lloyd-Jones, entre otros.

Es curioso cómo se ha ido cambiando a la estrella humana de estas películas; primero James Franco, luego Jason Clarke y ahora Harrelson, que a diferencia de los anteriores da vida al mayor enemigo de César. Se estrena el 14 de julio, como señala el último póster que puedes ver más arriba. ¿Será el final de una trilogía?