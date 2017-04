'La momia', nuevo tráiler del sorprendente reboot con Tom Cruise

Cuatro meses después del largo teaser, Universal ha presentado el nuevo y definitivo tráiler de 'La Momia' ('The Mummy'), un sorprendente reboot protagonizado por Tom Cruise que se estrena el 9 de junio. La propuesta promete aventuras, terror y un nivel de espectáculo similar al de 'Guerra Mundial Z' ('World War Z', 2013).

Recordemos que Universal pone en marcha con este film su ambicioso plan para crear una nueva saga de monstruos, como lo de Marvel con sus superhéroes. De hecho, Russell Crowe es presentado aquí como el Dr. Jekyll y más adelante protagonizará su propia película. Lo mismo pasará con Johnny Depp, fichado para dar vida al Hombre Invisible, y las otras estrellas que están por llegar (se rumorea que el estudio quiere a Angelina Jolie y a Dwyane Johnson).

Vídeo en versión original con subtítulos:

Vídeo en español:

A pesar de estar enterrada en lo más profundo del desierto, una antigua reina cuyo destino le fue arrebatado se despierta en la época actual, y demuestra una maldad que ha crecido hasta límites insospechados con el paso de miles de años. Desde las inmensas arenas de Oriente Medio hasta unos desconocidos laberintos bajo el Londres actual, 'La Momia' ofrece una nueva versión de un mundo de dioses y monstruos...

Jon Spaihts, Christopher McQuarrie y Alex Kurtzman han trabajado en el guion de la película, que ha sido realizada por Kurtzman; es su segundo trabajo como director tras debutar con el drama indie 'Así somos' ('People Like Us', 2012). El reparto de 'La momia' se completa con Annabelle Wallis, Jake Johnson, Courtney B. Vance y Sofia Boutella, que interpreta al monstruo tras sus destacados papeles en 'Kingsman: Servicio Secreto' ('Kingsman: Secret Service', 2015) y 'Star Trek más allá' ('Star Trek Beyond', 2016).