La nueva versión de 'Línea mortal' presenta su tráiler: jugar con la muerte sigue siendo peligroso

Parece que los autores siguen hallando interesante explorar las posibilidades de una vida después de la muerte. Recientemente pudimos ver 'The Discovery', sobre los efectos de saber que existe un más allá, y hace poco terminó 'The Leftovers', donde se exploran temas como éste de un modo muy original. Ahora Sony nos presenta el tráiler de una nueva versión de 'Línea mortal' ('Flatliners').

No está claro si es un remake, un reboot o una secuela, pues mantiene el mismo título que el film de 1990 aunque se sabe que uno de los protagonistas de la original, Kiefer Sutherland, tiene un papel en esta moderna 'Flatliners'. Supongo que la identidad de su personaje nos dará la clave, o quizá haya que esperar a ver la película; el tráiler no nos aclara si es una continuación o un reinicio de la historia...

'Línea Mortal' se estrena el 29 de septiembre. La trama gira en torno a un grupo de estudiantes de medicina que deciden experimentar con ellos mismos para comprobar si realmente hay algo después de la muerte y qué es... Ellen Page, Diego Luna, Nina Dobrev, Kiersey Clemons y James Norton lideran el reparto.

El guion lo firma Ben Ripley —'Código fuente' ('Source Code', 2011)— y lo que me transmite más confianza es que la puesta en escena está firmada por Niels Arden Oplev, responsable de la estupenda adaptación de 'Millennium: Los hombres que no amaban a las mujeres' ('Män som hatar kvinnor', 2009) y de la estimable 'Dead Man Down' (2013). A continuación puedes ver también el póster de 'Flatliners':