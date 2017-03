'Life (Vida)', nuevo tráiler para adultos y tres nuevos clips llenos de terror en el espacio

Os hemos contado bastantes cosas de 'Life (Vida)', nueva producción de Sony, y desde el último tráiler del mes pasado, parece que las promos están llegando a un ritmo acelerado conforme nos acercamos al estreno. Los adelantos nos dan una idea de lo terrorífica que puede ser, pero este nuevo tráiler, anticipo de la clausura en el SXSW, tiene el potencial para dar pesadillas. Y OJO, también puede destripar el conflicto la película.

Ya sabemos que esta "nueva Alien" viene firmada por los guionistas de 'Deadpool', Rhett Reese y Paul Wernick, y que junta a la estrella de ésta, Ryan Reynolds, con Jake Gyllenhaal, pero hasta el momento los tráilers habían sido relativamente discretos en cuanto a revelar detalles de su argumento. En este podemos apreciar perfectamente al monstruo y, lamentablemente, a sus víctimas. No lo vean o sigan leyendo si no quieren leer posibles spoilers...

En sus imágenes, además, vemos una vaina de escape de la estación espacial que desciende a través de la atmósfera y aterrizaría en la tierra dejando abierta la posibilidad de que la forma de vida alienígena haya escapado hasta nuestro planeta. Las apuestas están abiertas a que el tercer acto de 'Life (Vida)' podría jugar no solo con destino de la tripulación, sino con todos nosotros. Veremos si tras este adelanto, la película de Daniel Espinosa, director de '[El invitado](Daniel Espinosa, responsable de 'El invitado' ('Safe House') y 'El Niño 44' ('Child 44'))' ('Safe House') y 'El Niño 44' ('Child 44') nos logra sorprender.

Por supuesto, en realidad no sabemos quién o qué hay en la cápsula de escape pero las imágenes del final podrían quién es el último superviviente de la tripulación. Por lo que el visionado queda a su elección. También hay tres nuevos clips que tenéis a continuación. Nos gusta poder comprobar que la película parece un híbrido entre 'El terror no tiene forma' (The Blob, 1988) y, efectivamente, la primera de la saga 'Alien'. 'Life (Vida)' llegará a los cines de Estados Unidos el próximo 24 de marzo, mientras que en España el 7 de abril.