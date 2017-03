'Lo tuyo y tú', cartel y tráiler de la nueva película del coreano Hong Sang-soo

El coreano Hong Sang-soo es, sin duda, uno de los autores más aclamados y especiales del panorama cinematográfico internacional. El pasado mes de septiembre se alzaba con la Concha de Plata al Mejor Director por 'Lo tuyo y tú' en el último Festival de Cine de San Sebastián, de la que por fin podemos ver su tráiler y cartel final de cara a su estreno en nuestro país el próximo 12 de abril.

'Lo tuyo y tú' puede que sea una de las películas más raras y surrealistas del cineasta, pero no por ello menos interesante. En la cinta, una noche Youngsoo y su novia Minjung discuten por el supuesto flirteo de la chica con un desconocido y ella termina marchándose de casa. Al día siguiente Youngsoo vaga por las calles con la esperanza de encontrarla; mientras tanto Minjung (o una chica idéntica a ella) tiene citas con distintos hombres que dicen conocerla.

Protagonizada por los geniales Lee You-Young y Kim Joo-hyuk, pudimos ver 'Lo tuyo y tú' en el pasado Festival de Cine de Gijón y ya os hablamos de su descaro y magnetismo, pero si conocéis y disfrutáis con el cine del surcoreano os aconsejamos que no leáis nada más al respecto y la descubráis por vosotros mismos.

Por cierto, además de aclamado, Hong Sang-soo es prolífico, y mucho y le agradecemos por ello. En la pasada Berlinale, presentó en la Sección Oficial 'On the Beath at Night Alone', y su protagonista, Min-hee Kim se alzaba con el Oso de Plata a la Mejor Actriz. Además, tiene en post-proudcción 'La caméra de Claire', protagonizada a Isabelle Huppert -que huele a Cannes por todas partes- y en estos momentos rueda, otra película, todavía sin título, donde repite con Min-hee Kim.