'Logan', tráiler final de la esperadísima película con Hugh Jackman

No hacía falta otro pero aquí está, por si alguien se había olvidado de uno de los estrenos más esperados de 2017. A finales de octubre nos quedamos sorprendidos y emocionados con el primer tráiler de 'Logan', la última aventura de Hugh Jackman en la piel de Lobezno (Wolverine). Repite como director James Mangold y la tendremos en cartelera a partir del 3 de marzo.

El nuevo avance confirma que será una película más dramática, cruda y violenta, recordemos que se ha realizado para un público adulto, algo raro en el cine de superhéroes, que suele estar destinado a mayores de 13 años; 20th Century Fox accedió tras el éxito de 'Deadpool' (también para mayores de 18 años) y una reducción del sueldo de Jackman, que ha querido cerrar su etapa como el mutante dejando un título especial.

Vídeo en español:

Vídeo en versión original con subtítulos:

El reparto de 'Logan' se completa con Patrick Stewart, Richard E. Grant, Boyd Holbrook, Doris Morgado y Stephen Merchant, entre otros. Mangold también firma el guion en colaboración con Michael Green y Scott Frank; en su filmografía destacan títulos como 'En la cuerda floja' ('Walk the Line', 2005), el remake de 'El tren de las 3:10' ('3:10 to Yuma', 2007) o 'Lobezno inmortal' ('The Wolverine', 2013).

La historia está ambientada en un futuro cercano, con un cansado Logan cuidando del Profesor X en un escondite en la frontera de México. Los intentos de Logan por esconderse del mundo y ocultar su legado terminan súbitamente con la aparición de una joven mutante perseguida por fuerzas oscuras...