'Love Actually', nuevo teaser de la esperada secuela que se estrena este viernes

Quedan apenas dos días para el estreno de la secuela de 'Love Actually' este próximo viernes 24 de marzo en Reino Unido -en Estados Undos tendrán que esperar hasta el 25 de mayo-, por lo que es lógico que la campaña promocional se incremente de cara a que el público no se la pierda. El sábado os trajimos el primer teaser centrado en Andrew Lincoln y hoy podemos ver un nuevo avance en el que hacen acto de presencia la práctica totalidad de sus protagonistas.

Como recordaréis, esta inesperada continuación se ha realizado con fines benéficos, en concreto para el Red Nose Day, un evento caritativo para conseguir dinero que pueda ayudar a todos los niños pobres de este mundo. Por ello ha recibido el título de 'Red Nose Day Actually' y para dejarnos con más de ganas de saber qué ha sido de la vida de los protagonistas de 'Love Actually' han optado por un adelanto basado en la escena más recordada de la cinta escrita y dirigida por Richard Curtis.

Para la ocasión volveremos a encontrarnos con los personajes a los que Hugh Grant, Martine McCutcheon, Keira Knightley, Colin Firth, Lucia Moniz, Liam Neeson, Thomas Brodie-Sangster, Olivia Olson, Chiwetel Ejiofor, Bill Nighy, Marcus Brigstocke. Rowan Atkinson y Lincoln dieron vida hace ya 14 años. El propio Curtis se ha encargado de escribirlo y dirigirlo, por lo que esperemos que sea una secuela a la altura mostrándonos qué ha sido de ellos en este tiempo.

Además, es cierto que no están todos, algunos por motivos irremediables -la muerte de Alan Rickman les llevó a la conclusión de que lo mejor era no volver a contar con Emma Thompson-, otros por causas que se desconocen -Kris Marshall, el inglés que se iba a Estados Unidos convencido de que allí ligaría fácilmente, o Martin Freeman y Joanna Page, los entrañables dobles de luces de la película porno-, pero seguro que no soy el único que está deseando verlo.