'Máquina de guerra', primer tráiler de la inusual comedia con Brad Pitt para Netflix

Parece que Netflix estaba esperando a que se entregasen los Oscar para lanzar los avances de algunas de sus películas más potentes para este 2017. Hace bien poco vimos los de 'Bright', el reencuentro de Will Smith con David Ayer tras 'Escuadrón suicida' ('Suicide Squad'), y 'Okja', lo nuevo de Bong Joon-ho, y ahora es el turno de echar un vistazo al primer tráiler de 'Máquina de guerra' ('War Machine'), una inusual comedia bélica encabezada por Brad Pitt.

'Máquina de guerra' es además el nuevo trabajo de David Michôd, responsable de títulos como 'Animal Kingdom' o 'The Rover', quien para la ocasión ha adaptado el libro 'The Operators: The Wild & Terrifying Inside Story of America’s War in Afghanistan'. En ella seguiremos a un carismático general que saltó a la fama por liderar las tropas de la ONU en Afganistán, pero que posteriormente cayó en desgracias por una serie de declaraciones a la prensa.

Tráiler son subtítulos en español

Tráiler doblado al castellano

En su atractivo reparto también destacan nombres como los de Tilda Swinton, Ben Kingsley, Anthony Michael Hall, Topher Grace, Will Poulter y Meg Tilly. Se nota que Netflix no ha escatimado en gastos, pues ha invertido la friolera de 60 millones de dólares en un tipo de película que Hollywood ya rara vez hace. Está claro que la compañía tiene que arriesgar si quiere mejorar su imagen entre los amantes del séptimo arte.

La otra buena noticia que trae el avance es que no falta demasiado para poder verla, ya que Netflix ha fijado su estreno para el próximo 26 de mayo.