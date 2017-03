‘Máquina de Guerra’, tráiler definitivo de la comedia bélica de Netflix con Brad Pitt

Hace unas semanas comentamos el primer teaser de ‘Máquina de Guerra' ('War Machine’) y hoy ya podemos ver el nuevo y definitivo tráiler de esta comedia bélica exclusiva de Netflix que protagoniza uno de los actores de más caché de Hollywood: Brad Pitt.

La película se basa en los hechos reales narrados en el libro ‘The Operators: The Wild & Terrifying Inside Story of America's War in Afghanistan', del periodista Michael Hastings. ‘Máquina de guerra’ cuenta la historia del condecorado general que lideró la marcha de las tropas de la OTAN sobre Afganistán, y su declive tras unas desafortunadas declaraciones a la prensa.

Vídeo en inglés subtitulado:

Vídeo en español:

La puesta en escena corre a cargo de David Michôd (responsable de ‘Animal Kingdom’) y entre los productores se encuentra el propio Pitt, a través de Plan B. Compañía con la que, por cierto, acaba de ganar el Oscar a la mejor película ya que era uno de los productores ejecutivos de ‘Moonlight’, dirigida por Barry Jenkins.

En su batalla con Amazon por el liderazgo en la producción de grandes títulos, y quizá con la vista puesta en la próxima temporada de premios, Netflix cuenta para su millonaria apuesta con otros nombres destacados, como Ben Kingsley, Tilda Swinton, Anthony Michael Hall, Emory Cohen, RJ Cyler, Topher Grace, Anthony Hayes, John Magaro, Scoot McNairy, Will Poulter, Alan Ruck, Lakeith Stanfield, Josh Stewart y Meg Tilly.

‘Máquina de guerra’ se estrena el 26 de mayo excusivamente para los suscriptores del servicio de distribución online.