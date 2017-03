¡Más trailers de 'Ghost in the Shell', 'Guardianes de la Galaxia 2' y 'Piratas del Caribe 5'!

Se acercan los estrenos de 'Ghost in the Shell - El alma de la máquina', 'Guardianes de la Galaxia Vol. 2' y 'Piratas del Caribe: La venganza de Salazar' a pesar de que ya hemos visto varios trailers de cada una, en Hollywood parecen creer que cuanto más nos enseñen más aumenta la necesidad de pagar la entrada. Para saber, quizá, cómo terminan esas historias que nos han presentado...

Empezamos con 'Ghost in the Shell', que llega a los cines este próximo fin de semana. Rupert Sanders ha dirigido este remake o adaptación en imagen real que cuenta con Scarlett Johansson como gran estrella. Cabe destacar que las críticas están embargadas hasta el día 29, una medida que suele hacerse cuando son negativas y temen que pueda afectar a la taquilla del primer fin de semana.

Seguimos con la secuela de 'Guardianes de la Galaxia', que en España podremos ver el 28 de abril, poco antes que en Estados Unidos (5 de mayo). James Gunn vuelve a firmar la puesta en escena y el reparto está liderado por Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Michael Rooker, Karen Gillan, Elizabeth Debicki, Pom Klementieff, Kurt Russell y Sylvester Stallone, entre otros. Gunn afirma que ha tenido más libertad y todo apunta que nos vamos a divertir tanto o más que con la primera entrega. Esperemos que no nos falle.

Y terminamos con la quinta entrega de 'Piratas del Caribe' ('Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales'), en cartelera a partir del 26 de mayo. Supone el debut en Hollywood de los realizadores noruegos Joachim Rønning y Espen Sandberg, quienes han contado con un elenco encabezado por Johnny Depp, Javier Bardem, Geoffrey Rush, Brenton Thwaites, Kaya Scodelario y Orlando Bloom.

Bardem como villano, la vuelta de Bloom y un vistazo a la juventud de Jack Sparrow (¿no recuerda un poco a Enrique Iglesias?) son algunas de las armas con las que Disney pretende conquistar la taquilla y preparar el terreno para una nueva generación de héroes: los encarnados por Thwaites y Scodelario.