'My Little Pony: The Movie', teaser del salto al cine de la popular franquicia de Hasbro

Como es normal, el cine está siempre muy atento a cualquier producto que haya tenido éxito por si es viable adaptarlo en la gran pantalla. De esta forma creen que es más probable tener entre manos un bombazo en taquilla y la próxima película que pondrá a prueba esa teoría será 'My Little Pony: The Movie', de la cual se acaba de lanzar un teaser para ir abriendo el apetito de los numerosos fans de estos personajes.

La premisa de 'My Little Pony: The Movie' es sencilla: Ponyville se ve amenazada por una nueva fuerza oscura, lo cual llevará a los Mane 6 -Twilight Sparkle, Applejack, Rainbow Dash, Pinkie Pie, Fluttershy y Rarity- a iniciar una aventura más allá de Equestria para usar la magia de la amistad con el objetivo de salvar su hogar. Yo no formo parte del target de esta propuesta, pero a vosotros quizá os interese.

Lo que sí llama la atención es el reparto vocal que han conseguido los responsables de 'My Little Pony: The Movie', ya que en la versión original de la película -¿llegará a estrenarse así en España o a sus fans no les quedará otra que verla doblada al castellano?- escucharemos a Emily Blunt, Zoe Saldana, Michael Peña, Liev Schreiber, Kristin Chenoweth, Sia y Taye Diggs.

Por su parte, la dirección corre a cargo de Jayson Thiessen, quien ya supervisó en su momento casi todos los episodios de la televisiva 'My Little Pony: La magia de la amistad' ('My Little Pony: Friendship Is Magic'). Podremos comprobar el resultado de su trabajo en 'My Little Pony: The Movie' a partir del próximo 6 de octubre

PD: Os dejo también el cartel de la película: