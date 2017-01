'My Pet Dinosaur', tráiler de una aventura australiana que quiere combinar 'ET' y Pixar

Es muy fácil intentar vender una película como la mezcla de otros títulos que gustan a mucha gente, pero es muy diferente cuando has de estar a la altura del reto que te has autoimpuesto. En el caso de 'My Pet Dinosaur' se está intentando unir 'E.T., el extraterrestre' ('E.T.: The Extra-Terrestrial') y el cine de Pixar con no demasiada fortuna si nos fiamos de lo que podemos ver en su tráiler.

Esta producción australiana nos contará la historia de un muchacho que conoce e inicia una amistad con un dinosaurio, con la particularidad de que vive en un pueblo donde se ha llevado a cabo un experimento militar que ha salido mal. Seguro que ya habéis acertado que esos militares están deseando acabar con la vida del mencionado dinosaurio. Apenas recuerda a la famosa película de Steven Spielberg...

Detrás de 'My Pet Dinosaur' encontramos a Matt Drummond, un antiguo supervisor de efectos especiales que debutó como director en 2014 con 'La isla de los dinosaurios' ('Dinosaur Island'). Se ve que le gustaron esas criaturas y ha hecho que su segundo largometraje también gire a su alrededor. Bueno, al menos parece que tan horrible como 'Monster Trucks', que también bebía lo suyo de 'E.T., el extraterrestre', no va a ser...

David Roberts, Joanne Samuel, la actriz que dio vida a la esposa de Mel Gibson en 'Mad Max: Salvajes de autopista', Tiriel Mora, Sam Winspear-Schillings y Jordan Dulieu encabezan el reparto de una película que tendrá su estreno mundial este próximo mes de abril en su Australia natal. Por ahora se desconoce cuándo llegará al resto del mundo.

PD Os dejo también el cartel de 'My Pet Dinosaur':