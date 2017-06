Noomi Rapace da vida a siete hermanas en el tráiler de la prometedora distopía 'Seven Sisters'

Su Lisbeth Salander en las adaptaciones suecas de las novelas de Stieg Larsson hizo que Hollywood fijase la mirada ella hasta tal punto que Ridley Scott la fichó para encabezar su ambiciosa 'Prometheus'. Han pasado ya cinco años desde el estreno de esta última y Noomi Rapace no se ha prodigado tanto como nos hubiera gustado a algunos, pero ahora nos sorprende a todos dando vida a siete gemelas en el prometedor tráiler de 'Seven Sisters'.

La historia de 'Seven Sisters' nos lleva a una sociedad distópica en la que el gobierno solamente permite tener un hijo por familia para luchar contra el grave problema de sobrepoblación que afecta al planeta. Las siete hermanas del títulos interpretadas por Rapace tendrán que esquivar la ejecución a la que serán condenadas si son descubiertas, pero también se verán obligadas a localizar a una de ellas, pues ha desaparecido.

Originalmente titulada como 'What Happened to Monday?', 'Seven Sisters' es el nuevo trabajo tras las cámaras de Tommy Wirkola, responsable de 'Zombis nazis' ('Død snø') y 'Hansel y Gretel: Cazadores de brujas' ('Hansel and Gretel: Witch Hunters'), aunque quizá habría que entrecomillar lo de nueva, ya que lo cierto es que su rodaje tuvo lugar en verano de 2015 y aún no ha visto la luz. Eso no suele presagiar nada bueno, pero esperemos que esta sea una de esas excepciones que confirman la regla.

Willem Dafoe y Glenn Close, a la que vimos hace poco en la estupenda 'Melanie. The Girl With All the Gifts', son los otros rostros conocidos de su reparto, mientras que el guion corrió a cargo de Kerry Williamson -'En la mente del asesino' ('Alex Cross') y Max Botkin -'Opposite Day'-. Por cierto, seguro que os ha llamado la atención que el tráiler esté subtitulado en francés, y es que donde primero va a verse es allí a partir del próximo 30 de agosto, aunque en otros países será exclusiva de Netflix.

PD: Os dejo también el cartel de la película: