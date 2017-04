'November', hipnótico tráiler con terror, brujas y hombres lobo desde Estonia

Parece que el terror de 'La Bruja' ('The VVitch', 2015) ha calado en las cinematografías de todo el mundo. Nos llega el tráiler de un nuevo e inusual proyecto de terror artie, de escueto título, 'November', dirigido por Rainer Sarnet. Es una de las premieres más esperadas del Festival de Cine de Tribeca, que tendrá lugar los días 24 y 27 de abril.

Está inspirado en el best seller 'Rehepapp' del estonio Andrus Kivirähk. Un atmosférico y preciosista acercamiento al terror de los cuentos de hadas con un indudable toque eslavo. Su blanco y negro recuerda inmediatamente a Ingmar Bergman, y se adscribiría en una nueva ola de terror con toques artísticos que podemos reconocer en obras como 'The Eyes of my Mother' (2016) o 'A Girl Walks Home Alone at Night' (2014).

Su sinopsis oficial explica que a historia de 'November' sucede en una aldea pagana estonia donde los hombres lobo, la peste y los espíritus vagan sin rumbo. El principal problema de los aldeanos es sobrevivir al frío y oscuro invierno. Para ello no tienen reglas: robar los unos a los otros, de sus señores alemanes, de los espíritus, del diablo y de Cristo , así que los habitantes del lugar siempre están dispuestos a regalar sus almas a criaturas ladronas hechas de madera y metal llamadas kratts, que ayudan a sus amos a robar lo que deseen.

La joven Liina (Rea Lest) está irremediablemente enamorada de Hans (Jörgen Liik), de una granja cercana, pero pierde su corazón por la hija de uno de los señores alemanes. Para recuperar su amor, Liina utiliza en cualquier medio necesario, incluso si eso significa aprovechar la magia negra que circunda alrededor de la aldea. Las leyendas paganas estonias y las mitologías cristianas llevan a una intersección de hechizos en el mundo oscuro de 'November'.