Nuevo tráiler de 'It': estamos listos para flotar con Pennywise y el Club de los Perdedores

Después de un primer tráiler que batió todo tipo de récords de visionados online, y que analizamos hace unas semanas, New Line Cinema estrenó un nuevo vistazo a esta nueva adaptación de Andy Muschietti durante los Premios MTV awards. Es un segundo tráiler oficial, pero más bien consiste en un nuevo clip con los niños de el club de los perdedores.

Una bienvenida cálida con planos de Derry y la interacción del grupo de amigos en planos que dan vibraciones similares a 'Cuenta Conmigo' (Stand By Me, 1986) otra adaptación de King con la amistad infantil como hilo. Esto da paso a una escena centrada en la exploración de las cloacas de Derry en donde Eddie y Ritchie Tozier mantienen una discusión sobre entrar o no entrar. Básicamente, Eddie es fiel a su filosofía hipocondríaca.

Tras encontrar una zapatilla de Betty Ripson, una de las víctimas de Pennywise, el tráiler vuelve a las escenas de terror, con muy muy poquito nuevo para añadirse a lo que ya habíamos visto. Esta vez, hay más planos del encuentro de Eddie con el payaso, en una suerte de triángulo de globos y el movimiento del globo que deja ver la cara de Bill Skarsgard plenamente caracterizado.

Con la fotografía alucinante de Chung Chung-hoon ( el habitual de Park Chan-wook) podemos tener un vistazo Jaeden Lieberher como protagonista, algo que alegrará a los fans de la también ochentera 'Midnight Special' (2016), para los fans de 'Stranger Things' tenemos a Finn Wolfhard a los que acompañan Jeremy Ray Taylor, Sophia Lillis o Wyatt Oleff. ¿Qué os ha parecido?