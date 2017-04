Nuevos trailers de 'Baby Driver' y 'Atómica': dos de las películas de acción más potentes del año

Ayer fue el día del tráiler de 'Thor: Ragnarok' y hoy la conversación en Internet se divide entre los nuevos avances de dos de las películas de acción más esperadas del año: 'Baby Driver' y 'Atómica' ('Atomic Blonde'). La primera es sencillamente imprescindible porque se trata del nuevo trabajo de Edgar Wright, que parece traernos su versión de 'Drive' (2011), y la segunda cuenta con Charlize Theron en plan John Wick.

El 'Driver' de Edgar Wright

Ansel Elgort interpreta a Baby, un joven y talentoso conductor especializado en fugas, que depende del ritmo de su banda sonora personal para ser el mejor en su trabajo. Cuando conoce a la chica de sus sueños, Baby ve una oportunidad de abandonar su vida criminal y realizar una huida limpia. Pero después de haber sido forzado a trabajar para un jefe del crimen, deberá dar la cara cuando un malogrado golpe amenaza su vida, su amor y su libertad...

Vídeo en versión original con subtítulos:

Vídeo en español:

Lily James, Jamie Foxx, Jon Hamm, Eiza González, Jon Bernthal y Kevin Spacey completan un estupendo reparto. Como ya comentamos, 'Baby Driver' tuvo su preestreno mundial en el Festival South by Southwest (SXSW) y cosechó unas críticas extraordinarias que confirman que Wright es un cineasta especial. Recordemos que es el autor de títulos de culto como 'Zombies Party' ('Shaun of the Dead', 2004) o 'Scott Pilgrim contra el mundo' ('Scott Pilgrim vs. The World', 2010).

La película se estrena el 28 de junio en Estados Unidos pero en España no podremos verla hasta el 18 de agosto. Malditos hijos de satanás.

La John Wick femenina

Por su parte, 'Atómica' es una adaptación de la novela gráfica 'The Coldest City', de Antony Johnston y Sam Hart, y supone el debut en solitario del director David Leitch, uno de los autores de 'John Wick' (2014) y próximo director de 'Deadpool 2'.

La historia se centra en la sanguinaria Lorraine Broughton, encarnada por Charlize Theron. Bajo el mando del servicio secreto de la corona británica, Lorraine deberá usar su arsenal de habilidades para mantenerse con vida en esta arriesgada misión. Enviada a Berlín, y en medio del caos por el que está pasando la ciudad, une sus fuerzas con otro agente para lograr sobrevivir a un mortal juego de espías y traiciones...

Junto a Theron veremos a James McAvoy, John Goodman, Sofia Boutella, Til Schweiger, Eddie Marsan y Toby Jones, entre otros. 'Atómica' también tuvo buenas críticas en SXSW y se estrena este verano; en Estados Unidos podrán verla a partir del 28 de julio y sólo unos días después, el 4 de agosto, llegará a la cartelera española.