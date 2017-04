'Once Upon a Time in Venice', tráiler de la respuesta de Bruce Willis al éxito de 'John Wick'

En su momento a todos nos sonó un poco rara la premisa de 'John Wick', ya que el hecho de que alguien emprenda una loca venganza para liquidar a aquellos que habían matado a su perra es un tanto peculiar. Sin embargo, su gran acogida ha hecho que algunos hayan tomado nota y ahora nos toca centrarnos en la respuesta de Bruce Willis, pues aquí os traemos el tráiler de 'Once Upon a Time in Venice'.

En este caso el perro del personaje interpretado por Willis, que da vida a un investigador privado de Los Angeles, ha sido secuestrado por una banda de peligrosos criminales, por lo que él estará dispuesto a hacer lo que sea por recuperarlo. El enfoque que propone el tráiler parece más cómico, pero lo que realmente me hace dudar mucho sobre el posible interés de 'Once Upon a Time in Venice' es que está escrita por los mismos guionistas de la horrible 'Vaya par de polis' ('Cop Out').

Willis no es el único rostro conocido del reparto de 'Once Upon a Time in Venice', pues en él también figuran Jason Momoa, John Goodman, Famke Janssen o Thomas Middleditch, uno de los protagonistas de la televisiva 'Silicon Valley'. Al menos eso ya me hace pensar que no va a ser un bodrio patético como 'Mercancía peligrosa' ('Precious Cargo'), una de los últimos estrenos del mítivo John McClane de la saga 'Jungla de Cristal' ('Die Hard').

Los hermanos Mark y Robb Cullen debutan en la dirección con esta película, habiendo centrado hasta ahora su carrera en la escritura de series de televisión como 'Las Vegas' y 'Back in the Game' o la ya mencionada película de Kevin Smith. En Estados Unidos podrán comprobar el nivel de su ópera prima el próximo 16 de junio, desconociéndose aún cuándo la veremos en España.

PD: Os dejo también el cartel de la película: