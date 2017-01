'Pieles', tráiler y cartel del polémico debut en la dirección de Eduardo Casanova

Uno de los títulos españoles que se verán dentro del próximo Festival de Cine de Berlín, más concretamente en la competición de la sección Panorama, es 'Pieles', el esperado y polémico debut en la dirección del también actor Eduardo Casanova (de la serie 'Aída'). Aunque todavía no conocemos su fecha de estreno comercial, nos llega un primer y extravagante tráiler y su controvertido cartel de cara a su estreno mundial en la Berlinale, que arranca el próximo 9 de febrero.

'Pieles' cuenta la historia de un grupo de personas físicamente diferentes que, por ese motivo, se han visto obligadas a esconderse, recluirse o unirse entre ellas. Nadie elige cómo nace, pero la apariencia física nos condiciona para con la sociedad, aunque no la hayamos elegido nosotros. Una idea que ya trató en su celebrado cortometraje -y no exento de polémica también-, 'Eat My Shit' y del que recupera al personaje que dio vida Ana Polvorosa, una joven con un ano por boca.

La diferencia física del personaje de Polvorosa es un ejemplo de las excentricidades que veremos en la cinta, y que como ya vemos en el tráiler, pretende ser una oda a la diferencia y una reflexión sobre cómo afecta en extremo la apariencia física en nuestra sociedad. Junto a Polvorosa, un elenco de excepción que completan Carmen Machi, Jon Kortajarena, Candela Peña, Macarena Gómez, Secun de la Rosa, Joaquín Climent, Carolina Bang o Itziar Castro, entre otros.

La polémica ya lleva varios meses persiguiendo a 'Pieles', que está producida por Pokeepsie Films -la empresa de Álex de la Iglesia y Carolina Bang- y Nadie es Perfecto-. Y es que las imágenes fuera de lo común, con deformaciones, pezones y diferentes partes del cuerpo que forman parte del cartel, han sido censuradas en más de una ocasión en la cuenta de Instagram del propio Eduardo Casanova.

Estamos deseando conocer las primeras reacciones de 'Pieles' desde el Festival de Cine de Berlín. A nosotros, de momento, nos llama muchísimo la atención su tráiler: muy visual, lleno de tonos rosas y morados y con cierto toque bizarro y kitsch.

