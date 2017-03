'Piratas del Caribe: La venganza de Salazar', nuevo tráiler con el esperado regreso de Jack Sparrow

Tras dejar el último adelanto de 'Guardianes de la Galaxia Vol. 2' a Jimmy Kimmel, Disney ha cedido a Ellen DeGeneres el nuevo tráiler de 'Piratas del Caribe: La venganza de Salazar' ('Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales'), quinta entrega de la famosa saga de aventuras y fantasía. Se estrena el 26 de mayo.

Mientras que el teaser se centraba en el villano interpretado por Javier Bardem, este tráiler ya presenta el regreso del Capitán Jack Sparrow, la gran estrella de la franquicia. Puede que Johnny Depp no atraviese el mejor momento de su carrera (su polémico divorcio de Amber Heard ha dañado su reputación y encabeza la lista de los actores menos rentables de Hollywood) pero Sparrow sigue siendo un personaje muy popular y todo apunta que Disney volverá a arrasar en taquilla con este film, independientemente de su calidad...

La historia de esta quinta película presenta al Capitán Jack Sparrow siendo perseguido por fantasmagóricos piratas liderados por su antigua némesis, el aterrador Capitán Salazar. Han escapado del Triángulo del Diablo decididos a matar a todos los piratas que surcan los mares... incluido Jack. Su única esperanza de sobrevivir reside en la búsqueda del legendario Tridente de Poseidón, un poderoso artilugio que permite controlar los mares a quién lo posea...

Geoffrey Rush, Brenton Thwaites, Kaya Scodelario, David Wenham y Orlando Bloom completan el reparto. 'Piratas del Caribe: La venganza de Salazar' está escrita por Jeff Nathanson —'Atrápame si puedes' ('Catch Me If You Can', 2002), 'Hora punta 3' ('Rush Hour 3, 2007)— y dirigida por Espen Sandberg y Joachim Rønning, que debutan en Hollywood tras el éxito de 'Kon-Tiki' (2012). A continuación puedes ver el póster final de la película: