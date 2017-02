'Piratas del Caribe: La venganza de Salazar', nuevo tráiler con el regreso de Will Turner

Seguimos comentando avances de esperados estrenos mostrados durante la emisión de la Super Bowl. Ahora es el turno de 'Piratas del Caribe: La venganza de Salazar' ('Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales'), quinta entrega de la popular saga de fantasía y aventuras; si en el primer teaser, presentado hace 4 meses, nos presentaron al villano, lo más destacado del nuevo tráiler son los regresos de Jack Sparrow, Hector Barbossa y Will Turner.

La vuelta de Orlando Bloom (ausente en la cuarta parte) fue anunciada por el actor hace ya un par de años aunque Disney no lo había confirmado hasta ahora, donde nos muestra el nuevo aspecto del héroe de las tres primeras películas. Todo apunta que su papel será muy secundario ya que el puesto de joven galán lo ocupa ahora Brenton Thwaites mientras que Kaya Scodelario intentará que no echemos de menos a Keira Knightley (parece que ella no está interesada en recuperar a su personaje).

Vídeo en español:

Vídeo en versión original con subtítulos:

Johnny Depp, Geoffrey Rush, Javier Bardem, Golshifteh Farahani (actriz iraní cuya carrera en Hollywood corre peligro a causa de Donald Trump), Kevin R. McNally, Stephen Graham y Paul McCartney son los otros miembros principales del reparto. La dirección corre a cargo de Espen Sandberg y Joachim Rønning, responsables de 'Kon-Tiki' (2012); 'Piratas del Caribe: La venganza de Salazar' supone el debut en Hollywood para este dúo de realizadores noruegos.

A continuación puedes leer la sinopsis oficial y ver un nuevo póster de la película, que se estrena en mayo: