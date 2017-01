'Plan de fuga', tráiler del thriller con Luis Tosar, Javier Gutiérrez y Alain Hernández

Pese a su insatisfactorio desenlace, 'El desconocido' me dejó con ganas de volver a ver a Luis Tosar y Javier Gutiérrez juntos en otro thriller. Por suerte, los productores españoles parecen que fueron conscientes de esa "necesidad" y decidieron volver a reunirlos -aunque, de nuevo, de forma reducida- en 'Plan de fuga', nuevo trabajo tras las cámaras de Iñaki Dorronsoro del que Warner ya ha lanzado su tráiler.

'Plan de fuga' nos contará la historia de Víctor, un atracador que pasa a formar parte de una banda de delincuentes formada hasta ahora en su totalidad por antiguos militares del Este. Uno de los suyos murió y no les quedó otra que hacerse con los servicios de Víctor para que les ayude en plan de robar un banco. La verdad es que el avance no me termina de dar buenas sensaciones, es un tanto genérico y además recuerda un poco más de la cuenta a 'Cien años de perdón'...

Pese a la presencia de Tosar y Gutiérrez, el verdadero protagonista de la función será Alain Hernández, al que pudimos ver hace poco en la televisiva 'Mar de plástico'. Alba Galocha, Florin Opritescu, Mario de la Rosa e Israel Elejalde completan el reparto. Por su parte, Dorronsoro también se ha encargado de escribir el guion de su primer largometraje desde que estrenase 'La distancia' en 2006.

El próximo 28 de abril encontraréis 'Plan de fuga' en vuestro cine más cercano. Igual no es la mejor de las ideas estrenarla el mismo día que 'Guardianes de la galaxia Vol. 2' ('Guardians of the Galaxy Vol. 2')...