Poliamor, feminismo y cómics: el biopic del creador de Wonder Woman presenta un oportuno teaser

La primera película en solitario de 'Wonder Woman' aún no se ha llegado a estrenar en todos los países previstos —a nuestras pantallas llegará el próximo día 23—, pero su fantástico recibimiento por parte de público y crítica ya está cerrando bocas entre los numerosos detractores del Universo Cinematográfico DC. Además de esto, el largo dirigido por Patty Jenkins está batiendo récords, suponiendo el mejor estreno de un filme dirigido por una mujer, con una recaudación superior a los 200 millones a nivel mundial.

No obstante, la fama actual del personaje de Detective Comics lleva cosechándose desde un lejano 1941 en el que el psicólogo y escritor William Moulton Marston dio a luz a la princesa Diana de Themiscyra junto al dibujante Harry G. Peter en el "All Star Comics" número 8. Un origen para un icono de la cultura popular que será trasladado a la gran pantalla en el largometraje 'Professor Marston & The Wonder Women', del que podemos ver su primer teaser.

'Professor Marston & The Wonder Women', producida por Annapurna Pictures explorará los orígenes del mítico personaje a través de la convivencia en la relación poliamorosa que el propio Marston mantenía con su esposa Elisabeth y Olive Byrne, reconocida inspiración en el proceso creativo del icono feminista, y también pareja del autor.

Luke Evans —'High-Rise'—, Bella Heathcote —'The Neon Demon'— y Rebecca Hall —'El regalo'— dan vida a William Moulton Marston, Olive Byrne y Elizabeth Marston respectivamente en el biopic dirigido por Angela Robinson, realizadora y productora asociada al mundo televisivo —'True Blood'— que llevaba sin firmar un largometraje desde 2005, año en que dirigió 'Herbie: A tope'.

Por el momento, no hay fecha confirmada para el estreno de 'Professor Marston & The Wonder Women', pero todo apunta a que podría llegar a pantallas estadounidenses antes de que terminase este 2017. Esperemos poder disfrutar del largometraje lo antes posible, ya que tanto su reparto, como la historia real que trata, se antojan, a priori, de lo más atractivo.