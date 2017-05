Potente tráiler de 'The Alienist': Cary Fukunaga vuelve a la televisión con otra historia detectivesca

Nic Pizzolatto fue el creador de 'True Detective', pero en la aclamada primera temporada resultó también decisiva la presencia detrás de las cámaras de Cary Fukunaga, quien se encargó de dirigir todos los episodios. Posteriormente decidió centrarse en el cine -suya es la irregular 'Beasts of no Nation'-, pero ahora regresa a la pequeña pantalla con 'The Alienist', un thriller psicológico del que aquí os traemos su magnífico tráiler.

La acción se sitúa en Nueva York durante 1896, año en el que un terrible psicópata mantenía en vilo a la población. Un psicólogo forense y un reportero del New York Times llevarán a cabo una investigación utilizando metodología novedosa para la época. Luke Evans, Daniel Brühl y Dakota Fanning dan vida a los tres grandes protagonistas de 'The Alienist'.

La mala noticia es que diversos conflictos de agenda impidieron a Fukunaga encargarse de la dirección de los episodios, aunque sí que fue quien desarrolló la adaptación de la novela homónima de Caleb Carr en la que se basa la serie y también participó en la sala de guionistas. Una pega importante, pero el adelanto que tenéis más arriba tiene tan buena pinta que estoy dispuesto a pasarlo por alto, ¿y vosotros?

Además, cada episodio cuenta con un presupuesto estimado de 5 millones de dólares, por lo que TNT, el canal que va a emitir 'The Alienist', parece no haber escatimado en gastos para que todo salga de la mejor forma posible. Por desgracia, aún no hay fecha de estreno.