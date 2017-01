'Rey Arturo: La leyenda de Excalibur', teaser tráiler y nuevo póster del reboot de Guy Ritchie

Ahora mismo, la nueva película del Rey Arturo tiene pinta de ser otro de esos enormes e inevitables fracasos de Hollywood. Un blockbuster que no está despertando un gran interés y que el estudio, en este caso Warner, parece haber abandonado a su propia suerte por falta de confianza. Tras una discreta presentación en la Comic-Con de San Diego, en la que sólo acudió el protagonista y cuyo tráiler quedó sepultado por otros más potentes, ahora nos llega el primer material publicitario oficial.

En este artículo puedes encontrar el primer póster y el teaser tráiler con los que Warner pretende recuperar en taquilla los más de 100 millones de dólares que se ha gastado en 'Rey Arturo: La leyenda de Excalibur' ('King Arthur: Legend of the Sword'). Recordemos que dirige el otrora respetado Guy Ritchie y el reparto está encabezado por Charlie Hunnam, Jude Law, Astrid Bergès-Frisbey, Djimon Hounsou, Aidan Gillen y Eric Bana.

Joby Harold, Lionel Wigram y el propio Ritchie firman el guion. El estreno de 'Rey Arturo: La leyenda de Excalibur' estaba previsto inicialmente para el verano de 2016, luego se retrasó a febrero de 2017 y finalmente llegará a los cines el 12 de mayo; eso en Estados Unidos, en España no podremos verla hasta el 11 de agosto.

El plan original de Warner, cuando el proyecto se titulaba 'Knights of the Roundtable: King Arthur', era iniciar una franquicia de seis títulos pero ahora mismo la sensación es que va a pasar lo mismo que con la (infravalorada) adaptación cinematográfica de 'Operación U.N.C.L.E.' ('The Man From U.N.C.L.E.', 2015). ¿Qué opinas?

La historia se centra en un Arturo joven que recorre los callejones de Londonium con su banda, desconocedor de la vida para la que nació hasta que encuentra la espada Excalibur y, con ella, su futuro. Puesto a prueba de inmediato por el poder de Excalibur, Arturo se ve obligado a enfrentarse a difíciles decisiones. Uniéndose a la Resistencia y a una misteriosa joven llamada Guinevere, deberá aprender a dominar la espada, enfrentarse a sus demonios y unir al pueblo para derrotar al tirano Vortigern, que le robó su corona y mató a sus padres, y convertirse en el Rey.

"Guy Ritchie creó un mundo muy rico y emocionante. Se lo describo a mis amigos como una mezcla entre El Señor de los Anillos y Lock & Stock. Es un improbable matrimonio entre esas dos cosas, pero funciona", aseguró Charlie Hunnam en la Comic-Con. Por cierto, los próximos proyectos del director son 'Sherlock Holmes 3' y un remake de 'Aladdin'.