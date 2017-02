'Rey Arturo: La leyenda de Excalibur', tráiler final de la nueva película de Guy Ritchie

Apenas un mes después del último avance, Warner vuelve a la carga con el tráiler final de 'Rey Arturo: La Leyenda de Excalibur' ('King Arthur: Legend of the Sword'), la nueva película de Guy Ritchie. Tras el inmerecido fracaso de la adaptación al cine de 'Operación U.N.C.L.E.' ('The Man From U.N.C.L.E.', 2015), el cineasta regresa con esta superproducción de aventuras y fantasía basada en el popular mito británico.

Charlie Hunnam da vida al nuevo Arturo, liderando un reparto en el que también figuran Jude Law, Astrid Bergès-Frisbey, Djimon Hounsou, Aidan Gillen, Annabelle Wallis y Eric Bana, entre otros. Después de varios retrasos (la primera fecha era verano de 2016), el film llegará a la cartelera de Estados Unidos el 12 de mayo; lamentablemente, en España no podremos verla hasta el 11 de agosto.

Joby Harold, Lionel Wigram y Guy Ritchie firman el guion de esta nueva versión, que según el director no se parece a ninguna de las anteriores que hemos visto en la gran pantalla, entre otras razones porque opina que los "chicos buenos" son aburridos. "Luke Skywalker fue siempre el personaje menos interesante en Star Wars porque es el chico bueno", afirmó el realizador. Por su parte, Charlie Hunnam ha dicho que la película es una mezcla entre 'El Señor de los Anillos' y 'Lock & Stock'.

La historia se centra en un Arturo joven que recorre los callejones de Londonium con su banda, desconocedor de la vida para la que nació hasta que encuentra la espada Excalibur y, con ella, su futuro. Puesto a prueba de inmediato por el poder de Excalibur, Arturo se ve obligado a enfrentarse a difíciles decisiones. Uniéndose a la Resistencia y a una misteriosa joven llamada Guinevere, deberá aprender a dominar la espada, enfrentarse a sus demonios y unir al pueblo para derrotar al tirano Vortigern, que le robó su corona y mató a sus padres, y convertirse en el Rey.