'Rings', nuevo tráiler y una amenaza: "Después de verlo, morirás"

"Para empezar bien el 2017, Samara os trae el NUEVO TRÁILER de "RINGS"

Los de Paramount tienen una extraña manera de desear un feliz año, y no termina de convencerme cómo nos están vendiendo su próximo gran estreno de terror. El pasado verano descubrimos el flojito primer avance de 'Rings' y ahora nos llega un tráiler final que tampoco deja buenas sensaciones. A pesar del título, es la tercera entrega de la popular franquicia de terror nacida en Japón hace dos décadas y trasladada a Estados Unidos en el año 2002.

La película supone el debut en Hollywood del español F. Javier Gutierrez, director de 'Tres días' (2008). Seguro que ésta no es la clase de proyecto que tenía en mente cuando soñaba con trabajar algún día en la meca del cine (estuvo desarrollando 'El Cuervo') pero al menos ha dado el salto, se ha arriesgado, y quizá se le abran puertas para realizar historias más apasionantes en el futuro. Además, ha podido dirigir a Vincent D'Onofrio, posiblemente la única buena razón para ver esta cosa...

Vídeo en español:

Vídeo en versión original con subtítulos:

Matilda Lutz, Johnny Galecki (Leonard en 'Big Bang Theory'), Alex Roe, Aimee Teegarden y Bonnie Morgan completan el reparto de 'Rings', que al parecer ha costado 30 millones de dólares (no lo parece por los trailers). Se estrena en febrero, el día 10 en España, y ésta es la sinopsis oficial distribuida por Paramount:

Una joven angustiada por su novio, que investiga la oscura subcultura que rodea una misteriosa cinta de video, de la que se dice que asesina a sus espectadores a los siete días de haberla visto, decide sacrificarse para salvarle, y al hacerlo, un descubrimiento le hiela la sangre. Hay una "película dentro de la película" que nadie ha visto jamás...

Hideo Nakata inició esta saga a partir de la idea de una misteriosa grabación que mata a todo el que la ve. Los protagonistas están condenados pero descubren que tienen un pequeño plazo para sobrevivir y que si copian la cinta de vídeo, si extienden la maldición, el maligno espíritu que los persigue les perdonará la vida (por el favor de la copia, supongo). Este sencillo argumento se ha tenido que adaptar a los nuevos tiempos pero sigue siendo un caramelo para un cineasta capaz de jugar con la tensión y el miedo. No obstante, como decía Ridley Scott, asustar al público no es nada fácil...

La original es la mejor de todas pero Gore Verbinski no lo hizo mal con el remake norteamericano, siendo la versión favorita de las nuevas generaciones y ese público con alergia al cine asiático. El éxito dio lugar a dos secuelas más, la de 2005 que realizó Nakata (un fracaso) y la que nos ocupa. Eso en Estados Unidos, en Japón son más excéntricos y han intentado resucitar la franquicia mezclándola con los fantasmas de 'La maldición' ('The Grudge'/'Ju-on'): 'Sadako vs. Kayako'.