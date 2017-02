'Sandy Wexler', tráiler de la nueva comedia de Netflix con Adam Sandler poniendo una voz absurda

Adam Sandler sigue siendo el principal activo cinematográfico de Netflix. Parece que eso podría empezar a cambiar en serio con algunas de sus apuestas exclusivas para 2017, pero por ahora sus películas son las que más alegrías han dado a dicho compañía. ¿Sucederá lo mismo con 'Sandy Wexler', su nueva comedia de la que aquí os traemos su tráiler con el actor poniendo una voz entre peculiar y absurda?

Sandy Wexler (Sandler) es un representante que trabaja en Los Angeles durante los años 90 y que cuenta a su servicio con un grupo de excéntricos clientes algo alejados del glamour del mundo del espectáculo. Su devoción será puesta a prueba cuando se enamore de Courtney Clarke (Jennifer Hudson), su nueva clienta y también una cantante con mucho talento que él mismo descubre en un parque de atracciones.

Tráiler en versión original con subtítulos en español

Tráiler doblado al castellano

Supongo que la voz utilizada por Sandler -y que se pierde con el doblaje- está pensada para hacer gracia e incidir en la singular personalidad del personaje, pero lo cierto es que queda un tanto ridícula y miedo me da tener que escucharla durante toda la película.. Más allá de eso tiene pinta de que al menos será mejor que la bochornosa 'The Ridiculous 6' y tabién que la discreta 'The Do-Over'. El director de esta última, Steven Brill, se ocupa de la puesta en escena de la que nos ocupa.

En su reparto también figuran otros nombres conocidos como Kevin James, Terry Crews, Nick Swardson, Rob Schneider, Jane Seymour o Arsenio Hall y los que quieran comprobar el resultado final sólo tendrán que esperar hasta el 14 de abril para hacerlo.