Se acabaron los spoilers: 23 tráilers que venden a la perfección sus películas sin destriparlas

Nos está tocando vivir unos años en los que los tráilers han dejado de ser suculentos aperitivos que nos impulsaban a comprar una entrada mientras ardíamos en deseos de desvelar los enigmas que planteaban. En lugar de esto, los devenires de la industria y el público, les ha hecho mutar hasta convertirse en, como bien ha remarcado el señor David Lynch en sus recientes declaraciones, píldoras audiovisuales que revelan más de lo que deberían en cuanto a trama y detalles se refiere.

Casos como el de la reciente 'Spider-Man: Homecoming' resultan especialmente molestos. En el penúltimo tráiler de las aventuras del trepamuros no sólo puede entreverse algún que otro detalle de su argumento; directamente deja al descubierto la estructura dramática de la película, pudiendo detectarse con meridiana claridad los que podrían ser sus puntos de giro claves.

Para purgar la mala leche generada tras destriparme de forma involuntaria 'Homecoming' y, de paso, para devolverle al señor Lynch la fé en el mundo de los avances, he decidido recopilar 25 tráilers que venden a la perfección sus películas, focalizando sus esfuerzos en transmitirnos el tono y estilo del filme a promocionar, y dejándonos una necesaria sensación de coitus interruptus.

'El proyecto de la Bruja de Blair'

La cinta que lanzó a la palestra el subgénero del found footage —o metraje encontrado en nuestro idioma— debutó con un tráiler en el que reina la sencillez, un tono de lo más malrollero, un desasosegante y sucio tratamiento de la imagen, y el gancho de estar ante una "historia real" que muchos se tragaron. ¿El resultado? 250 millones de dólares en taquilla.

'Monstruoso' ('Cloverfield')

'Monstruoso' comparte, además de subgénero, una brillante estrategia comercial con 'El proyecto de la Bruja de Blair'. En el caso de la monster movie de J.J. Abrams, la increíble campaña que precedió al tráiler fue allanando el terreno a este avance de dos minutos que condensa, sin intertítulos ni voz en off, el primer acto y detonante del largometraje. Mejor reclamo, imposible.

'Paranormal Activity'

Damas y caballeros, ante todos ustedes, el tráiler vendehumo definitivo que puso de moda eso de esconder cámaras en los cines para utilizar con fines comerciales las reacciones de los espectadores. A los montadores del tráiler se les olvidó utilizar el 90% de metraje en el que el respetable dormía profundamente inducido por el sopor de la película, pero los 200 millones de recaudación no se los quita nadie.

'Origen' ('Inception')

El tráiler de una película tan jugosa de ser destripada como 'Origen', se mueve a la perfección por esa fina línea que actúa de frontera frente al exceso de información. Dos minutos y medio que, recuerdo, me cortaron la respiración ante el espectáculo audiovisual que se desplegó ante la sala, y que aún dejan lugar a —muchas— sorpresas.

'Interstellar'

Era muy sencillo destrozar la maravillosa experiencia que es ver 'Interstellar' por primera —y por segunda, y por tercera...— vez con un avance inapropiado. En lugar de ello, Nolan y su equipo se concentran en plantear el status quo del planeta y los personajes, y consiguen plantar las suficientes semillas en tu mente para sugerirte que, lo que acabas de ver, no es ni una centésima parte del espectáculo que te espera en el largometraje.

'La red social'

Como no podría ser de otro modo, el obseso por el detalle David Fincher ocupa un lugar honorífico en esta lista con tres avances imprescindibles. El primero de ellos combina a la perfección música e imágenes, utilizando un cover de "Creep" de Radiohead junto a imágenes de Facebook para enganchar desde el primer momento y vender la historia a posteriori.

'Millennium: Los hombres que no amaban a las mujeres'

Hipnótica. Así podríamos definir la segunda aportación de David Fincher a esta recopilación. La cover de Karen O. de la "Immigrant Song" de Led Zeppelin encaja como un guante con el fascinante repertorio de imágenes que, al son de la música, se suceden con una duración exacta de 12 frames. Un auténtico carrusel que recorre el filme sin que nos demos cuenta.

'Perdida' ('Gone Girl')

De nuevo, y como en el caso de 'La red social', David Fincher vuelve a utilizar con maestría una canción para envolver un avance y describir lo que nos espera. En este caso, emplea una cover de "She" interpretada por Richard Butler que no deja espacio a la imaginación. She may be the beauty or the beast, may be the famine or the feast, may turn each day into a Heaven or a Hell. Toma ya.

'The Cove'

El tráiler del documental 'The Cove' fue ganador de los Golden Trailer Awards en el año 2010; y no es para menos. 120 segundos que nos mantienen en vilo, editados con un ritmo y tono propios del mejor y más vibrante thriller, y que no terminan de hacer honor a uno de los mejores filmes de su género de los últimos años.

'Tickled'

Continuámos dentro del género documental con el trailer de 'Tickled'. Mi motivo para añadirlo en esta lista me lleva a la última edición del Festival de Sitges, antes de la cual, pude ver este avance que colocó al filme entre mis prioridades al hacer los horarios. El modo en el que gira el tono de los acontecimientos y convierte lo que a priori es un juego inocente en algo grotesco y próximo al thriller, se antoja, cuanto menos, brillante.

'Catfish'

No podríamos dejar fuera de la lista a 'Catfish' y su estimable avance. Una pieza bastante normal en cuanto a factura y estilo se refiere, pero que captura a la perfección la esencia que desprende el brutal mid-point del documental. Una historia de amor convertida en un ejercicio de espíritu hitchcockiano.

'Alien: El octavo pasajero'

Los tráilers de largometrajes de terror han ido perdiendo fuelle y capacidad de impacto con el paso de los años. Es por ello que la selección de esta lista dedicada al género no cuente con representación más allá del año 1980; arrancando con esta auténtica maravilla, cuya segunda mitad sigue siendo aterradora gracias a su montaje picado y al uso del sonido.

'El resplandor' ('The Shining')

Qué tendrá el tráiler de 'El resplandor' que, al igual que el largometraje, es una auténtica obra de arte. Un plano fijo de un ascensor, títulos de crédito sobreimpresos, litros de sangre, y una música enervante en un cóctel que, conforme avanza el metraje, se mete en tu cabeza y te deja un mal cuerpo inimaginable. Sólo podría salir de una mente prodigiosa como la de Stanley Kubrick.

'El exorcista'

Un tráiler terrorífico para la que, probablemente, sea la película más terrorífica de todos los tiempos. Este avance en concreto, fue prohibido en salas de cine por su contenido y su capacidad para generar mareos entre el público debido a sus imágenes. Para acabar de redondear el espectáculo grotesco, utiliza la genial banda sonora de Lalo Schifrin que terminó siendo descartada en el largometraje.

'La cura del bienestar'

Un tráiler que grita a los cuatro vientos "ve a comprar una entrada ya mismo". Sobresaliente a nivel plástico, sobresaliente a nivel sonoro, con un montaje impecable, y con la capacidad de enseñar fragmentos de pasajes comprometidos del filme sin desvelar nada importante; tan sólo alimentando la intriga sobre qué pasará en ese siniestr balneario.

'Watchmen'

Zack Snyder no será el mejor contando historias, pero hay que reconocer que tiene un manejo del lenguaje audiovisual inmejorable. Este don queda condensado en el tráiler de 'Watchmen' que, aún a día de hoy, sigue sorprendiéndome gracias a su habilidad para recoger la estética del material original y representarla en la gran pantalla de forma tan espectacular.

'El hombre de acero'

De nuevo Zack Snyder sacando pecho con otra adaptación comiquera. En este caso, el teaser de 'El hombre de acero' toca el lado más humano del personaje, con la voz de Russel Crowe bañando unos escasos 90 segundos que hacen gala de una delicadeza inusitada para Snyder. Por si esto fuera poco, el plano final termina de levantarnos de la butaca y hacernos lanzar billetes a la pantalla.

'300'

El último trabajo de Zack Snyder reflejado en esta lista también fue merecido ganador de un "Golden Trailer Award" en 2007. Sin revelar más allá del planteamiento de la trama, el avance de '300' despliega ante nosotros un espectáculo visual inigualable que, además de ser un reclamo inmejorable, hace a la película merecedora de un visionado por si solo.

'Mad Max: Furia en la carretera'

La que bien podría ser calificada como "mejor película de acción de todos los tiempos" tiene un tráiler a la altura de las circunstancias. Dos minutos y medio capaces de desencajar mandíbulas que terminan con el Réquiem "Dies Irae" de Verdi a todo volúmen mientras pasa ante nuestros ojos una auténtica orgía de fuego, arena, hierro retorcido y destrucción. A fin de cuentas, un buen resumen de lo que es 'Mad Max: Furia en la carretera'.

'Redada asesina 2' ('The Raid 2: Berandal')

De una película de acción antológica, pasamos a una catedral del cine de artes marciales con un tráiler repleto de magnetismo y violencia que, sin necesidad de emplear una sola palabra, te deja con ganas de más de forma instantánea. Tan contundente como un directo al hígado de Iko Uwais.

'Regreso al futuro'

El teaser de 'Regreso al futuro' sólo necesita de planos detalle de unas zapatillas y un Delorean, y de una frase de Michael J. Fox para vender un largometraje que lleva el sello de "clásico de culto" estampado en la frente desde antes de su estreno. En este caso, menos es más, pero esta máxima debió quedarse anclada en los años ochenta...

'Kill Bill'

Si en el caso anterior elogiábamos la economía de recursos para vender una buena idea, con esta gloriosa oda al exceso firmada por Quentin Tarantino debemos defender una postura radicalmente opuesta. El carrusel de imagen y sonido perfectamente articulado, y regado de momentos ya icónicos dentro del séptimo arte, sólo invita a abrir la cartera y gritar aquello de "shut up and take my money".

'Psicosis'

¿Que el señor Lynch se queja de los tráilers destripan las películas? Qué mejor revulsivo que el maestro del suspense, Alfred Hitchcock, hablando de los entresijos —aunque controlándose en algún que otro momento, por aquello de los spoilers— de 'Psicosis' mientas recorre el set en el que se rodó una de sus obras maestras. Algo así sólo podría salir del bueno de Hitch.