Sensacional tráiler de 'Okja', la polémica película de Bong Joon-ho y Netflix que compite en Cannes

Antes de su esperada presentación en el 70º Festival de Cannes, Netflix ha presentado el tráiler completo de 'Okja', lo nuevo de Bong Joon-ho. Es un drama fantástico cuya historia gira en torno a una gran compañía que quiere arrebatar a una niña su mejor amigo: un animal adorable. El adelanto promete emoción, humor y espectáculo, como cabía esperar del director coreano.

Netflix estrena 'Okja' en exclusiva y en todo el mundo el 28 de junio. Este hecho ha provocado una fuerte polémica en Cannes: podría ser la primera y la última ganadora de la Palma de Oro que no tiene una tradicional distribución cinematográfica. Pedro Almodóvar, presidente del jurado, ya ha dicho que no va a pasar pero quizá cambie de idea después de verla...

'Okja' es el segundo trabajo en inglés de Bong Joon-ho, famoso por dirigir la influyente 'Memories of Murder' (2003), el éxito 'The Host' (2006) y la aclamada adaptación al cine del cómic 'Rompenieves' ('Snowpiercer', 2013). Tilda Swinton, Jake Gyllenhaal, Paul Dano, Lily Collins, Giancarlo Esposito, Steven Yeun y Ahn Seo-hyun lideran el estupendo reparto de su nueva película, que inevitablemente recuerda a 'E.T' (1982).

El guion lo ha escrito el cineasta en colaboración con Jon Ronson, de quien cabe destacar dos extravagantes comedias: 'Los hombres que miraban fijamente a las cabras' ('The Men Who Stare at Goats', 2009) y 'Frank' (2014). A continuación dejo también el llamativo póster de 'Okja':