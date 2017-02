'Song to Song', tráiler de la película de Terrence Malick con un reparto impresionante

Michael Fassbender, Ryan Gosling, Rooney Mara y Natalie Portman son los protagonistas de 'Song To Song', la nueva película de Terrence Malick. El mes pasado nos llegó la primera imagen oficial y hoy tenemos la oportunidad de contemplar el póster y un precioso tráiler de este drama romántico que se estrena en Estados Unidos el 17 de marzo.

Por si fuera poco, Christian Bale, Cate Blanchett, Holly Hunter, Benicio del Toro, Haley Bennett, Clifton Collins Jr. y Val Kilmer, entre otros, también actúan en 'Song to Song' (antes conocida como 'Lawless' y 'Weightless'). No obstante, es probable que algunos de ellos vean limitado su trabajo a poco más que simples cameos, y es que Malick no tiene piedad en la sala de montaje.

En esta historia de amor situada en la escena musical de Austin, Texas, dos parejas enredadas buscan el éxito a través de un paisaje de rock 'n' roll, seducción y traición. Los protagonistas son dos escritores en problemas (Mara y Gosling), un magnate musical (Fassbender) y la camarera que ha caído en su trampa (Portman).

Al margen del estelar reparto, en el avance destaca una vez más la labor del director de fotografía, Emmanuel Lubezki. Por cierto, el mexicano se alzó con el Oscar en las tres últimas ediciones, por 'Gravity' (2013), 'Birdman' (2014) y 'El renacido' ('The Revenant', 2015). Es uno de los mejores, no hay duda, pero hay más artistas en su rama profesional que deberían haber visto reconocido su trabajo. Este año le tocará a otro porque "El Chivo" no está nominado.

Por otro lado, recordemos que Terrence Malick sigue disfrutando de una etapa especialmente inspirada y después de completar los montajes de 'Voyage of Time' y 'Song to Song' ha comenzado el rodaje de otro largometraje, 'Radegund', un drama ambientado en la II Guerra Mundial cuyo elenco está encabezado por August Diehl, Matthias Schoenaerts y Bruno Ganz.