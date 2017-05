Sorprendente tráiler de 'Jupiter's Moon', la película de superhéroes que compite en Cannes

El director húngaro Kornél Mundruczó llamó la atención de los amantes del séptimo arte con 'White God' (''Fehér isten''), llevándose para casa el premio Un Certain Regard del Festival de Cannes de 2014. Ahora regresa a dicho certamen con 'Jupiter's Moon' ('Felesleges ember'), un prometedor drama de ciencia-ficción del que ya podemos ver su sorprendente tráiler.

'Jupiter's Moon' cuenta la historia de un joven inmigrante que es disparado cuando intentaba pasar la frontera de forma ilegal. Herido y aterrorizado, descubre que ahora tiene la capacidad de levitar, lo cual no impide que sea encerrado en un campo para refugiados. Eso sí, no tarda en escapar de allí con la ayuda de un doctor que está interesado en explorar ese increíble habilidad suya, pero su huida no será nada sencilla, pues el director del campo hará todo lo posible por dar con ellos.

Mundruczo ha logrado colarse en esta ocasión en la Sección Oficial de Cannes, ya que se esperan grandes cosas de él tras el impacto conseguido por su anterior trabajo tras las cámaras. Él mismo ha escrito el guion con la ayuda de Kata Wéber, contando para la ocasión con un reparto liderado por Merab Ninidze, György Cserhalmi, Mónika Balsai y Zsombor Jéger.

Este próximo viernes 19 de mayo tendrá lugar su estreno mundial en Cannes, pero no llegará a los cines de dicho país hasta el 1 de noviembre. En España ya podemos sentarnos a esperar, que 'White God' ya tardó más de un año en poder verse en salas y no me sorprendería que sucediera lo mismo con 'Jupiter´s Moon'.

PD: Os dejo también el potente cartel de la película: