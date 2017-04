'Star Wars: Los últimos jedi', primer tráiler y póster del Episodio VIII: vuelve Luke Skywalker

¡Aquí está! Tal como esperábamos, la segunda jornada de la Star Wars Celebration que se está llevando a cabo en Orlando nos deja el primer tráiler del Episodio VIII, el próximo estreno de la saga que este año festeja su 40º aniversario. La nueva película, titulada 'Los últimos jedi' ('The Last Jedi'), llegará a las carteleras el próximo 15 de diciembre.

Después del spin-off de 'Rogue One: Una historia de Star Wars' ('Rogue One: A Star Wars Story', 2016), se recupera la historia de los protagonistas de 'El despertar de la fuerza' ('Star Wars: The Force Awakens', 2015) ahora con otro director: Rian Johnson —'Brick' (2005), 'Los hermanos Bloom' ('The Brothers Bloom', 2008), 'Looper' (2012)— toma el relevo de J.J. Abrams.

Vídeo en versión original con subtítulos:

Vídeo en español:

Al igual que el primer tráiler de 'El despertar de la fuerza', el teaser enseña muy poco, lo justo para despertar el interés por esta continuación. Y sí, Luke habla, de hecho un diálogo suyo puede ser el mejor momento del tráiler: "Es hora de que los jedi se acaben". No necesitamos ver nada más... ¿o sí?

El reparto de 'Los últimos jedi' vuelve a estar encabezado por Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac y Adam Driver; junto con ellos continúan Mark Hamill, Carrie Fisher, Domhnall Gleeson, Lupita Nyong’o, Gwendoline Christie y Andy Serkis, entre otros. Las grandes novedades son Benicio del Toro, Laura Dern y Kelly Marie Tran.

El póster de 'Los últimos jedi'

Poco antes del lanzamiento del tráiler se mostró el teaser póster de este Episodio VIII. Quizá soy muy fan pero me parece precioso, con los elementos justos y destacando la rivalidad entre el Lado Oscuro y los (últimos) Jedi. ¿Qué opinas, no es uno de los mejores carteles de la saga?