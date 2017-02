'The Bad Batch', tráiler de la aventura postapocalíptica de Ana Lily Amirpour

'The Bad Batch' es definida en la IMDb como una historia de amor distópica en Texas en una sociedad de caníbales. Hoy, día de los enamorados os traemos el tráiler de la que es la nueva película de la directora Ana Lily Amirpour, responsable de la interesante 'Una chica vuelve a casa sola de noche' (A Girl Walks Alone at Night', 2014).

Con guion de la propia Amirpour, 'The Bad Batch' ha sido descrita también como una mezcla entre el universo de Mad Max y 'La matanza de Texas'. Una distopía a modo de futuro post-apocalíptico, con la protagonista corriendo mucho, mucha sangre, y hambre... La película ganó el premio especial del jurado en la última edición del Festival de Venecia.

La película está protagonizada por Jason Momoa, Keanu Reeves, Giovanni Ribisi, Diego Luna y Jim Carrey. Reparto de lo más curioso que secunda a la que es la protagonista, Suki Waterhouse, y que en el tráiler pone "introducing", algo que suele hacerse con los actores que debutan en el cine. Sin embargo a Waterhouse se la ha podido ver en películas como 'La serie Divergente: Insurgente' ('Insurgent', Robert Schwentke, 2015) y 'Orgullo + Prejuicio + Zombis' ('Pride and Prejudice and Zombies', Burr Steers, 2016).

'The Bad Batch' ha sido filmada en escenarios reales y a grandes temperaturas. Muchos de los extras contratados para dar vida a los habitantes de una ciudad no necesitaron ni vestimenta ni maquillaje, son tal y como salen en la película.

El estreno estadounidense será el 23 de junio.