'The Big Sick', tráiler de la comedia que causó sensación en el último Festival de Sundance

Los certámenes de cine sirven tanto para premiar determinadas películas como para que las distribuidoras compren los derechos de multitud de títulos que hasta entonces habían pasado más o menos desapercibidos. En el último Festival de Sundance causó sensación 'The Big Sick', una comedia por cuyos derechos Amazon acabó pagado 12 millones, batiendo así las ofertas de Netflix, Fox Searchlight y Focus Features. ¿Será para tanto? Por ahora al fin podemos ver su tráiler.

'The Big Sick' cuenta la historia de un cómico que conecta con una estudiante tras uno de sus shows. Todo parecía que iba a quedarse en un encuentro de una noche, pero su relación florece, complicando así la vida del primero por las expectativas que tenían sus padres, unos musulmanes estrictos. Todo empeora aún más cuando se descubre que ella padece una misteriosa enfermedad...

La película está basada en la historia real de Kumail Nanjiani y Emily Gordon, casados en la vida real y autores del guion de la película. Nanjiani, uno de los protagonistas de la televisiva 'Silicon Valley', también encabeza su reparto junto a Zoe Kazan, Holly Hunter, Ray Romano y Anupam Kher. Por su parte, la dirección corre a cargo de Michael Showalter, también director de 'Hello, My Name Is Doris'.

Será el 23 de junio cuando los cinéfilos norteamericanos puedan ver 'The Big Sick', mientras que en España aún carece de fecha de estreno.