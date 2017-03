'The Book of Henry', cartel y tráiler de lo nuevo de Colin Trevorrow

Colin Trevorrow llamó enseguida la atención con la ingeniosa y simpática 'Seguridad no garantizada' ('Safety Not Guaranteed', 2012). Luego pasó a jugar en la liga mayor con 'Jurassic World' (íd., 2015), penosa reescritura del famoso film de Spielberg. Ahora, el director vuelve al cine de bajo presupuesto. 'The Book of Henry' ha costado 10 millones de dólares y aquí traemos su tráiler y cartel.

Muchos pensarían que Trevorrow, tras el taquillazo que supuso el film de dinosaurios, se pondría a dirigir otro gran blockbuster, pero eso llegará con el episodio IX de Star Wars. El director ha declarado que este guion, escrito por Gregg Hurtwitz, le perseguía desde hace muchos años y que nunca le abandonó. Treverrow siente que ha hecho la película que quería hacer. Para el cineasta es muy importante el construir confianza entre director y audiencia para crear una relación.

'The Book of Henry' narra la historia de la familia Carpenter —dado el look del film, ¿será esto un guiño?—, formada por Susan y sus dos hijos, uno de ellos un genio prematuro (Henry). Pronto la madre descubrirá que su vecino posee un terrible secreto y su hijo ayudará con un muy pensado plan. La premisa parece mezclar muchos elementos del cine ochentero y noventero. Ya veremos.

'The Book of Henry' está interpretada por Naomi Watts en el papel de madre, mientras que sus hijos están interpretados por Jaeden Lieberher, al que hemos visto en películas como 'St. Vincent' (íd., Theodore Melfi, 2014) y 'Midnight Special' (íd., Jeff Nichols, 2015), y pronto veremos en la esperada 'It (Eso)' (íd., Andrés Muschietti, 2017), y Jacob Tremblay, que precisamente interpetó al lado de Naomi Watts el endeble film de terror 'Shut In' (Farren Blackburn, 2016), y le veremos en 'The Predator' (Shane Black, 2018).

La película se estrena en junio en los Estados Unidos.