'The Discovery', tráiler de una interesante fantasía que plantea la existencia del más allá

¿Y si existiera realmente el más allá? Si estuviera científicamente probado: ¿cómo afectaría al mundo? Ése es el interesante punto de partida de 'The Discovery', otra película original de Netflix cuyo tráiler acaba de llegar a Internet. La puesta en escena está firmada por Charlie McDowell, director de 'The One I Love' (2014), un sorprendente drama de corte fantástico y romántico, en la misma línea en la que parece moverse su segundo film.

El realizador ya es suficiente motivo para tirarse de cabeza pero además cuenta con un estupendo reparto liderado por Robert Redford, Rooney Mara, Jason Segel, Riley Keough y Jesse Plemons (una mezcla entre Philip Seymour Hoffman y Matt Damon que ha resultado ser un actorazo, recientemente brilló en 'Fargo' y 'Other People'). 'The Discovery' tendrá su estreno mundial en el Festival de Sundance el próximo viernes, día 20, antes de estar disponible en Netflix para todo el mundo a partir del 31 de marzo.

McDowell y Justin Lader firman el guion. Según la sinopsis oficial distribuida por Netflix, 'The Discovery' es una historia de amor ambientada en un mundo en el que se ha demostrado científicamente que existe un “más allá” y en el que comienza una oleada de suicidios para intentar llegar a ese lugar.