'The Discovery', tráiler final de la prometedora película de ciencia-ficción de Netflix

Aquí os traemos en exclusiva el tráiler final, tanto en versión original con subtítulos en español como doblado al castellano de 'The Discovery', la prometedora película de ciencia-ficción de Netflix que plantea, como ya vimos en el primer adelanto, que se ha demostrado la existencia del más allá. Se trata del nuevo trabajo de Charlie McDowell, cuyo anterior trabajo, el drama fantástico 'The One I Love', también llegó a España de la mano de Netflix.

Uno de los aspectos más llamativos de 'The Discovery' es su atractivo reparto, ya que en él figuran nombres como los de Robert Redford, quien hace apenas unos meses anunció su retirada como actor, Jason Segel, Rooney Mara, Riley Keough, protagonista de la adaptación para la pequeña pantalla de 'The Girlfriend Experience', y Jesse Plemons, un actor que empieza a hacer carrera en el cine tras demostrar su talento en las televisivas 'Friday Night Lights', 'Breaking Bad' y 'Fargo'.

Tráiler en versión original con subtítulos en español

Tráiler doblado al castellano

El avance presenta muy bien la premisa de la película, ideada por el propio McDowell junto a Justin Lader, sin desvelar más de la cuenta: El científico Thomas Harber (Redford) ha demostrado que hay vida más allá de la muerte, un descubrimiento revolucionario que, por desgracia, ha provocado que muchas personas se suiciden. 'The Discovery' nos plantea un romance dentro de ese peculiar escenario centrado en el hijo de Harber (Segel) e Isla (Mara), una joven con un pasado trágico.

El estreno mundial de 'The Discovery' tuvo lugar durante el pasado Festival de Sundance, donde tuvo una buena acogida, en especial el inicio centrado en el personaje al que da vida Redford. Los demás tendremos que esperar hasta el 31 de marzo, la fecha que ha elegido Netflix para poner la cinta a disposición de todos sus clientes. A continuación os dejo también su cartel.

PD: En un principio estaba previsto que Nicholas Hoult interpretara al personaje que cuenta finalmente con el rostro de Jason Segel, pero tuvo que abandonar la película por motivos de agenda.

