'The Emoji Movie', primer tráiler y carteles de sus protagonistas

No, no es broma. Sony Pictures Animation acaba de presentar el teaser tráiler y los primeros carteles de 'The Emoji Movie', una película creada por ordenador cuyos protagonistas son las caritas que usamos para aportar cierta humanidad a nuestras conversaciones a través de Internet. Se estrena en el verano de 2017 y, si vamos a verla, dará origen a una franquicia. Así que ya sabes...

T.J. Miller, James Corden, Ilana Glazer y Steven Wright lideran el reparto vocal de esta comedia animada que dirige Anthony Leondis, también coautor del guion en colaboración con Eric Siegel. Al parecer, la historia de 'The Emoji Movie' (antes conocida como 'Emojimovie: Express Yourself') tiene lugar dentro de un smartphone y pretende descubrirnos todos los mundos que hay en su interior...

'The Emoji Movie' se centra en Gene (Miller), un emoji que tiene un gran problema: demasiadas expresiones. En el mundo de Textopolis, a todo el mundo se le asigna una sola función. Gene se supone que es el emoji "Meh", como su padre (Wright), pero no puede contenerse en una sola emoción.

Gene es un error. Pronto, Gene emprende una aventura con sus amigos Hi-5 (Corden) y Jailbreak (Glazer), que tienen sus propios conflictos. Hi-5, por ejemplo, está enfadado por haber sido desplazado de la lista de "Los emojis más usados", y quiere recuperar su lugar. El viaje de Gene y sus amigos les lleva por todos los lugares del teléfono, donde cada aplicación es un mundo: Spotify, Candy Crush, YouTube...

'The Emoji Movie' es el segundo largometraje de Leondis, que debutó con 'Igor' (2008). En EntertainmentWeekly publican algunas declaraciones suyas sobre el proyecto: