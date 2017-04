'The Hitman's Bodyguard', tráiler de la comedia de acción con Ryan Reynolds y Samuel L. Jackson

Samuel L. Jackson es uno de los actores más prolíficos de los últimos años, por lo que muchos productores recurren a él cuando quieren fichar a un rostro conocido que dote de mayor notoriedad a su película. Por su parte, Ryan Reynolds está de moda gracias a 'Deadpool', así que, ¿por qué no unir a ambos? No me extrañaría que eso hubiera motivado sus contrataciones por 'The Hitman's Bodyguard', una comedia de acción de la que aquí os traemos su tráiler.

'The Hitman's Bodyguard' cuenta la historia de cómo el mejor guardaespaldas del mundo (Reynolds) recibe la misión de proteger a su enemigo mortal, uno de los asesinos a sueldo más famosos del planeta (Jackson). Como es natural, no tardarán en suceder los roces entre ellos, aunque igual deberían estar más atentos a un temible dictador de Europa del Este interpretado por Gary Oldman. Ojo al tráiler, que está pensado para el público adulto y es bastante divertido.

La película es también el primer trabajo tras las cámaras de Patrick Hughes tras la decepción económica que fue 'Los Mercenarios 3' ('The Expendables 3'), que todo apunta a que será la última de la saga, y en ella también ha contado con la presencia de Salma Hayek, Elodie Yung, la Elektra de la televisiva 'Daredevil', Joaquim de Almeida, y Sam Hazeldine, visto en 'Las crónicas de Blancanieves: El cazador y la reina del hielo' ('The Huntsman: Winter's War').

El 18 de agosto es la fecha elegida por Lionsgate para su llegada a los cines de Estados Unidos. Del estreno en España nada se sabe por ahora.