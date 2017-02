'The House', tráiler de la comedia donde Will Ferrell y Amy Poehler abren un casino ilegal en su casa

Puede gustar más o menos, pero Will Ferrell es uno de los nombres clave de la comedia americana de lo que llevamos de siglo XXI. Por mi parte, hay películas suyas que me gustan bastante y otras muy deficientes con varias entre medias, pero siempre estoy abierto a todo lo que haga. Sin embargo, con 'The House', de la cual ahora os traigo su tráiler, no puedo decir que tenga muchas esperanzas en ella por mucho que en ella también participe la divertida Amy Poehler.

'The House' parte de la premisa de que un matrimonio (Ferrell y Poehler) se gasta el dinero que tenía ahorrado para pagar la universidad de sus hijas y lo único que se les ocurre hacer para solucionarlo es abrir un casino ilegal en el sótano de su casa. Para lograrlo convencen a sus amigos para formar para de este singular y lucrativo negocio...

En su reparto también conviene destacar la presencia de Nick Kroll (visto hace poco en 'Loving'), Jason Mantzoukas, Allison Tolman (una de las protagonistas de la excelente primera temporada de 'Fargo'), Ryan Simpkins, Sam Richardson, Rob Huebel y Michaela Watkins. Por su parte, Andrew Jay Cohen se encarga tanto del guion, suyo era también el de 'Malditos vecinos' ('Neighbors'), como de la puesta en escena.

'The House' se estrena en Estados Unidos el próximo 30 de junio, desconociéndose por el momento cuándo podremos verla en España. Os dejo también el cartel de la película: