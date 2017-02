'The Lego Ninjago Movie', tráiler del nuevo spin-off de la sorprendente franquicia de Warner

Este próximo viernes llega a los cines 'Batman: La Lego Película' ('The LEGO Batman Movie') y en Warner han querido aprovecharlo para promocionar el nuevo spin-off de una improbable franquicia iniciada hace ya tres años con 'La Lego película' ('The Lego Movie'). Me refiero a 'The Lego Ninjago Movie', de la cual hoy ha aparecido su divertido y espectacular tráiler que encontraréis un poco más abajo.

'The Lego Ninjago Movie' nos contará la historia de un grupo ninjas que tienen que derrotar el temible Garmadon, quien además es el padre de uno de ellos. No hace falta nada más que eso* para construir lo que parece otro gran acierto de una sorprendente franquicia. Las dudas en todo caso vienen porque de la dirección se ocupa el debutante Charlie Bean, aunque la gran clave aquí será el guion de Hilary Winston, Bob Logan y Paul Fisher.

Está por ver que en España podamos disfrutar de ellas -algo me dice que en nuestro país sólo podremos verla en versión doblada cuando llegue a las salas-, pero 'The Lego Ninjago Movie' cuenta con la presencia vocal de Jackie Chan, Justin Theroux, Dave Franco, Olivia Munn, Fred Armisen, Michael Peña, Abbi Jacobson, Kumail Nanjiani y Zach Woods.

El estreno de 'The Lego Ninjago Movie' está previsto para el próximo 22 de septiembre. Para hacer más llevadera la espera os dejo también su cartel:

*Para los que lo necesiten, aquí dejo la sinopsis completa: