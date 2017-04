'The Little Hours', tráiler para adultos con Alison Brie y Aubrey Plaza como monjas obscenas

Ha aparecido el picante tráiler para adultos de 'The Little Hours', una adaptación irreverente e hilarante del 'Decamerón' de Giovanni Boccaccio con las actrices Aubrey Plaza y Alison Brie haciendo de monjas salvajes y desviadas. Incluso podemos verlas tratando de hacer aquelarres goyescos que parecen una parodia directa de 'La Bruja' (The VVitch, 2015).

'The Little Hours', que nos recuerda a una versión simpática, indie, y moderna de 'Los Demonios' ('The Devils', 1971), tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Sundance 2017, donde fue adquirida por Gunpowder & Sky de Otter Media. No os perdáis su glorioso póster:

En su reparto destacan también Dave Franco, John C. Reilly, Molly Shannon, Fred Armisen, Jemima Kirke, Nick Offerman, Adam Pally, Jon Gabrus, Lauren Weedman, Paul Weitz y Paul Reiser. Su director es Jeff Baena, autor de 'Amor zombie' ('Life After Beth', 2013) donde ya trabajaba con Plaza y Reilly. Elizabeth Destro y Plaza también son productores en la película que se estrena en cines de EE.UU. el 30 de junio.

La sinopsis oficial reza así: