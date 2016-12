'The Lost City of Z', primer tráiler oficial de lo nuevo de James Gray

Normalmente la etiqueta de "oficial" resulta completamente innecesaria pero en este caso no lo es ya que hace meses pudimos ver un tráiler de 'The Lost City of Z' que no debía llegar a Internet. Se filtró, y quedó guardado. Y era estupendo. Pero imagino que salió demasiado pronto porque ahora nos llega el primer avance oficial y es más corto, como un teaser.

Es un título muy esperado porque se trata del nuevo trabajo de James Gray, director de 'Two Lovers' o 'El sueño de Ellis' ('The Immigrant'). El reparto está encabezado por Charlie Hunnam, Robert Pattinson, Sienna Miller, Angus Macfadyen y Tom Holland (el nuevo Spider-Man), entre otros. No te pierdas el tráiler, uno de los mejores del año:

Darius Khondji es el responsable de la espectacular fotografía. Basada en el libro de David Grann, la historia de 'The Lost City of Z' gira en torno a Percy Fawcett, un soldado y explorador británico que desapareció en los años 20 mientras buscaba una mítica ciudad en la selva brasileña. Al parecer, la película aborda el tema de la motivación y la ambición frente a la responsabilidad personal hacia la familia y la sociedad.

Lamentablemente aún quedan varios meses para poder verla. Se estrena el 14 de abril en Estados Unidos y, de momento, no tiene fecha para España.