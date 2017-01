'The Lost City of Z', tráiler final del épico drama dirigido por James Gray

Sólo un mes después del primer teaser oficial, nos llega el definitivo tráiler de 'The Lost City of Z', la esperada nueva película de James Gray. El infravalorado cineasta, autor de 'La noche es nuestra' ('We Own The Night', 2007), 'Two Lovers' (2008) o 'El sueño de Ellis' ('The Immigrant', 2013) nos propone ahora un épico drama centrado en la historia real del soldado, arqueólogo y explorador Percy Fawcett.

Charlie Hunnam da vida al protagonista, encabezando un reparto donde también destaca la presencia de Robert Pattinson, Sienna Miller, Angus Macfadyen, Ian McDiarmid, Franco Nero y Tom Holland, el nuevo Spider-Man. Se estrena en el mes de abril en Estados Unidos, por ahora carece de fecha para España, tendremos que ser pacientes (quizá no sea buena idea ver el tráiler).

La película se basa en el libro de no ficción 'A Tale of Deadly Obsession in the Amazon', escrito por David Grann, y gira en torno a Fawcett, quien a principios del siglo XX encontró pruebas de una civilización desconocida y avanzada en la selva brasileña. A pesar de ser ridiculizado por la comunidad científica de la época, que se refería a los indígenas como salvajes, el británico volvió al Amazonas, donde desapareció misteriosamente en 1925.

Según la distribuidora, se trata de una historia de "coraje y obsesión", un "emocionante tributo al espíritu explorador y a esos individuos decididos a alcanzar la grandeza cueste lo que cueste". Al parecer, James Gray también ha querido prestar atención al conflicto familiar de la historia.