'The Lovers', Debra Winger y Tracy Letts son un matrimonio con problemas en el primer tráiler

Nos llega un primer tráiler de 'The Lovers', una comedia romántica dirigida por el prácticamente desconocido en nuestro país Azazel Jacobs, pero que llama la atención tanto por su pareja protagonista como por su forma de tratar la infedelidad en una pareja madura a través del humor.

'The Lovers' está protagonizada por Debra Winger, bastante popular tras haber interpretado a 'Wonder Woman' en televisión a finales de los 70 y haberse labrado una interesante carrera en cine en los 80 y los 90 y que fue nominada al Oscar en tres ocasiones -por 'La fuerza del cariño' ('Terms of Endearment', 1983, James L. Brooks), por ejemplo-. Y junto a ella, Tracy Letts, actor y dramaturgo responsable del libreto de la obra teatral 'Agosto', que ganó el premio Pulitzer en y se adaptó al cine en 2013.

La película cuenta la historia de un matrimonio maduro cuya chispa se ha ido menguando con el paso de los años y les ha llevado a buscarla en respectivos romances con otras personas: Michael se acuesta con una profesora de ballet, mientras que Mary no es menos y disfruta de una apasionada relación con otro hombre. Ambos tendrán que enfrentarse, de manera muy divertida a "las complicaciones de la infidelidad y las mentiras a sus respectivos amantes".

La película, que se estrenará en Estados Unidos está primavera de la mano de A24, es, como ellos mismos han anunciado, un "honesto y único retrato sobre la matrimonio moderno". Y visto el tráiler, la verdad es que no pinta nada mal, lo que no sabemos es cuando o si llegará a estrenarse en nuestro país. Crucemos los dedos.

