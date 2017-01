'The Lure', tráiler de un desconcertante musical con sirenas caníbales

De vez en cuando surgen proyectos con una premisa tan llamativa que resulta imposible no sentir curiosidad por ellos. Luego muchos acaban dando pie a películas muy poco interesantes, pero confiemos en que no vaya a ser el caso de 'The Lure' ('Córki dancingu'), un desconcertante musical con sirenas caníbales del que ahora os traemos tanto su potente tráiler como su impactante cartel.

'The Lure' nos contará la historia de dos sirenas caníbales que además son hermanas y que se convierten en toda una sensación como cantantes de un club nocturno en una versión alternativa de Polonia durante los años 80. Las cosas se complican cuando una de ellas se enamora de un humano, poniendo así a prueba la fuerte unión entre ambas. Se trata de un retorcido giro de tuerca al relato original que dio pie a 'La Sirenita' ('The Little Mermaid') escrito por Hans Christian Andersen.

Agnieszka Smoczynska debuta en la dirección con 'The Lure', contando para la ocasión con un guion obra de Robert Bolesto y un reparto encabezado por Marta Mazurek, Michalina Olszanska, Jakub Gierszal, Kinga Preis, Andrzej Konopka y Zygmunt Malanowicz. Ningún nombre especialmente conocido, pero es que aquí la estrella es la historia, quedando la duda de si habrán sabido sacarle partido. Eso sí, prefiero apuestas así de ambiciosas a otras que dan la sensación de ser más de lo mismo.

Por cierto, en España ya pudo verse durante el último Festival de Sitges, donde obtuvo una mención especial por parte del jurado joven. Ya veremos si llega a gozar de distribución comercial, algo que sí tendrá en Estados Unidos a partir del próximo 1 de febrero.