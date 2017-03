'The Most Hated Woman in America', 'Win It All' y 'Small Crimes', trailers de tres próximas películas de Netflix

Este pasado viernes arrancó una nueva edición del SXSW, un evento cultural en el que el cine tiene una gran presencia. Allí tuvo lugar el estreno mundial de 'Baby Driver', el esperado nuevo trabajo de Edgar Wright. También ha sido el escenario elegido por Netflix para presentar 'The Most Hated Woman in America', 'Win It All' y 'Small Crimes', tres de sus próximas películas exclusivas de las que ya podemos ver sus respectivos trailers.

La primera que veremos será 'The Most Hated Woman in America', un singular biopic protagonizado por Melissa Leo, ganadora de un Oscar por 'The Fighter', que la compañía pondrá a disposición de sus clientes el próximo 24 de marzo. Por su parte, 'Win It All', la nueva cinta de Joe Swanberg -'Colegas de copas' ('Drinking Buddies')- llegará el 7 de abril, mientras que 'Small Crimes', un thriller encabezado por Nikolaj Coster-Waldau, estará disponible el 28 de abril.

Tráiler de 'The Most Hated Woman in America'

Leo se mete en la piel de Madalyn Murray O’Hair, la fundadora de la primera organización de Ateos de América en 1963. Su mayor logro fue conseguir que la biblia ya no tuviera que leerse más en las escuelas públicas de Estados Unidos, aunque su secuestro en los 90 también fue muy comentado. Escribe y dirige Tommy O'Haver y en su reparto también destacan los nombres de Adam Scott, Josh Lucas, Juno Temple, Peter Fonda y Rory Cochrane.

Tráiler de 'Win it All'

Swanberg vuelve a colaborar con Jake Johnson, quien asume el protagonismo de la película y también co-escribe el guion junto al director. La historia gira alrededor de un jugador que acepta guardar una mochila para un conocido que va a ir a la cárcel. Pronto descubre que en ella hay dinero, se lo juega y lo pierde, pero lo peor llegará cuando la sentencia de su dueño es reducida. Keegan-Michael Key, Joe Lo Truglio y Aislinn Derbez completan su reparto.

Tráiler de 'Small Crimes'

Coster-Waldau, el Jaime Lannister de 'Juego de Tronos', da vida a un antiguo policía que regresa con sus padres tras pasar un tiempo en la cárcel. Su familia no está muy emocionada con su regreso y su mujer le ha abandonado, pero las cosas se complicarán aún más. E.L. Katz -'Juegos sucios' ('Cheap Thrills')- se encarga de la puesta en escena y en su reparto también veremos a Macon Blair -protagonista de la muy recomendable 'Blue Ruin'-, Jacki Weaver, Robert Forster y Molly Parker.

PD: ¿Cuál de las tres os ha llamado más la atención?